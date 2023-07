Adare Pharma Solutions gibt Veräußerung des Postbiotics-Pioniers, Adare Biome, an dsm-firmenich bekannt

PHILADELPHIA, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions, ein weltweit technologieorientiertes CDMO, das sich auf orale Dosierungsformen konzentriert hat, gab heute den Abschluss seiner Veräußerung seiner Geschäftseinheit „Adare Biome" bekannt, einem Pionier in der Entwicklung und Herstellung von Postbiotika, an dsm-firmenich, einem Innovator in Ernährung, Gesundheit und Schönheit. Die Transaktion stellt einen Unternehmenswert von 275 Millionen EUR dar, was einem geschätzten EV/EBITDA-Multiple von 18x im Jahr 2023 entspricht.

Tom Sellig, CEO von Adare Pharma Solutions, kommentierte: „Dsm-firmenich ist das ideale Unternehmen, um Adare Biome auf die nächste Stufe zu heben und das Wachstumspotenzial von Postbiotika zu realisieren. Sie verfügen über die Infrastruktur, zusammen mit starken Kommerzialisierungs- und Wissenschaftsfähigkeiten, um die bedeutende wissenschaftliche Forschung, die wir im Laufe der Jahre erreicht haben, zu skalieren. Diese Veräußerung wird Adare Pharma Solutions zusätzliche Ressourcen für unser CDMO Kerngeschäft bereitstellen und es uns ermöglichen, unsere Position als erstklassiger Outsourcing-Partner für die Pharmaindustrie weiter auszubauen."