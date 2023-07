Kostenloses Update für die Steam-Version von „Q REMASTERED", dem in Japan beliebten Puzzlespiel von liica; Sommerschlussverkauf läuft bereits

(*1) KUUKIYOMI ist eine eingetragene Marke der G-MODE Corporation.

– „Q REMASTERED" Kostenloses Update

Das von mehr als 2.000 VTubers gespielt wird, „Q REMASTERED" ist das beliebteste Puzzlespiel in Japan. Jeder kann sein Update kostenlos herunterladen. Bei neu geschaffenen Fragen des Spiels wurde ein neuer IQ-Testmodus namens „IQ Test HERO" eingeführt, und Alex, ein bekannter Hero-Charakter auf Q, wird mit 20 neuen Fragen vorgestellt. Die Spieler können einen IQ-Test mit dem „IQ-TEST HERO" durchführen, um ihre IQ-Werte zu messen.

– Der Steam Sommerschlussverkauf:

„Q REMASTERED" wird im Steam Sommerschlussverkauf angeboten und kann mit 20 % Rabatt auf den regulären Preis erworben werden.

Verkaufspreis: 7,19 USD

Verkaufszeitraum: 29. Juni 2023, von 10:00 Uhr (PDT) bis 13. Juli 2023, 10:00 Uhr (PDT)

Um die Steam-Version von „Q REMASTERED" zu kaufen, besuchen Sie:

https://store.steampowered.com/app/2246110/

- „KUUKIYOMI: Consider It" „Q REMASTERED" Collaboration Bundle (*2)

„KUUKIYOMI" ist ein Smash-Hit Spiel, bei dem die Spieler auf Twitch oder YouTube spielen und dies im Livestream übertragen, und „Q REMASTERED" ist ein Spiel, das von VTubern derzeit in Japan gespielt wird.

Dies ist eine gute Gelegenheit, alle 4 beliebten Spiele von Kurita zu bekommen -- „Q REMASTERED", „KUUKIYOMI: Consider It", „KUUKIYOMI 2: Consider It More! -- New Era" und „KUUKIYOMI: Consider It! ONLINE" -- 10 % Rabatt auf alles.

(* 2) Eine Reihe von Produkten kann zu einem Sonderpreis angeboten werden.

Collaboration Bundle Verkaufsseite:

https://store.steampowered.com/bundle/33247/Q_Remastered/

Weitere Informationen finden Sie auf jeder der offiziellen Websites.

„KUUKIYOMI: Consider It": https://kuukiyomi.com/

G-MODE: https://gmodecorp.com/en/"Q

„Q REMASTERED": https://www.liica.co.jp/q-switch/

liica: https://www.liica.co.jp/

