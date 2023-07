MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu den Folgen der Krawalle:

"Frankreich, speziell seine Großstädte, durchziehen unsichtbare Mauern. Sie trennen die angestammte Bevölkerung von Zuwanderern und deren Nachkommen. Es sind die schlechten Viertel, die gemieden werden, selbst von der Polizei. Das sind auch Barrieren zwischen Arm und Reich, die allerdings ebenso durch andere Quartiere verlaufen. Eine Änderung von grundauf täte not. Möglich, dass die Ereignisse der vergangenen Woche, der Tod eines 17-Jährigen, die Zerstörungswelle und schließlich der Anschlag auf einen Bürgermeister und seine Familie eine Initialzündung dafür sind. Wann berät sich der im Palastprunk regierende Präsident schon mal in großer Runde mit Bürgermeistern, die in der Provinz die so wichtige Macht der Republik verkörpern? Zu befürchten ist aber, dass die Misere wie gehabt mit Notprogrammen zugekleistert wird. In Deutschland, meint der Kanzler, sind derartige Krawalle nicht zu befürchten. Was macht ihn da so sicher?"/yyzz/DP/he