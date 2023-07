Neue Daten zu Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) stellt am Dienstag (9.30 Uhr) neue Daten zur Entwicklung bei Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten vor. Sie stammen aus einer regelmäßigen Untersuchung, mit der das bundeseigene Max-Rubner-Institut Zusagen der Hersteller zu Zutaten-Änderungen für gesündere Lebensmittel überprüft. Vorgelegt werden soll auch ein Sonderbericht zu Produkten, die mit bunten Packungsaufdrucken gezielt an Kinder verkauft werden.

Hintergrund ist eine noch von der vorigen Bundesregierung gestartete Strategie, nach der sich Branchen zu Reduktionszielen bei Zucker, Fett und Salz bis 2025 verpflichten. Die Ampel-Koalition plant zudem Werbeverbote für ungesündere Lebensmittel an die Adresse von Kindern. Özdemir schwächte seine Pläne nach Einwänden der FDP zuletzt ab./sam/DP/ngu