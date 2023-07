BERLIN (dpa-AFX) - Der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler hat sich in der Debatte um die künftige Haushaltspolitik für einen Abbau klimaschädlicher Subventionen ausgesprochen. Er nannte außerdem eine "gerechte Steuerpolitik, die die Reichen in die Verantwortung" nimmt. "Wir müssen unsere Investitionstätigkeit in Deutschland weiter erhöhen und dafür die Finanzierung sicherstellen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion der Deutschen Presse-Agentur.

Die Bundesregierung hatte lange um die Aufstellung des Bundeshaushalts 2024 gerungen. Dieser soll nun am Mittwoch vom Kabinett verabschiedet werden. Laut Entwurf sollen die Ausgaben deutlich auf 445,7 Milliarden Euro zurückgehen. Zur Finanzierung der Kindergrundsicherung sind für 2025 zunächst zwei Milliarden Euro veranschlagt. Das ist deutlich weniger als Familienministerin Lisa Paus (Grüne) gefordert hatte.