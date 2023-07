Aurania erneuert ausgewählte Konzessionen in Peru & gewährt Aktienoptionen

Toronto, Ontario, 3. Juli 2023 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ... - gibt bekannt, dass es den Prozess der Erneuerung bestimmter jährlicher Mineralkonzessionsanträge auf seinem Grundstück Vicus in Peru (das "Grundstück") abgeschlossen hat. Das Unternehmen wählte Konzessionen aus, die ein höheres geologisches Potenzial aufweisen, wo das Antragsverfahren abgeschlossen und die meisten Konzessionen erteilt wurden.

Insgesamt wurden vierundneunzig Konzessionen mit einer Fläche von 93.100 Hektar erneuert und mit einem bestehenden Kredit in Höhe von 277.689 US$ bezahlt, den das Unternehmen beim Instituto Geológico Minero y Metalúrgico oder "INGEMMET" hatte. INGEMMET ist die peruanische Wissenschafts- und Verwaltungsabteilung des Ministeriums für Energie und Bergbau. Sechsunddreißig Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 35.600 Hektar wurden vom Unternehmen nicht verlängert.

Die Gutschrift kann nur auf Konzessionsgebühren in Peru angerechnet werden; sie kann nicht in bar an Aurania zurückerstattet werden. Die Verlängerung deckt den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 für das Grundstück ab und die nächste Zahlung für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 wird voraussichtlich vor dem 30. Juni 2024 erfolgen.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass viele der Konzessionen in Peru nach wie vor aussichtsreich sind, kam die Geschäftsführung zu dem Schluss, dass die zusätzlichen jährlichen Gebühren und sonstigen Kosten, die mit dem Grundstück verbunden sind, für einen nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswert nicht angemessen sind. Das Unternehmen wird sich weiterhin um einen potenziellen Partner und/oder eine mögliche Unternehmenstransaktion für das Grundstück bemühen.

Wie in der Pressemitteilung vom 12. April 2023 angegeben, haben sich die unabhängigen Direktoren des Unternehmens darauf geeinigt, ihre gesamten Direktorenhonorare in Form von Aktienoptionen anstelle von Bargeld für jeden Quartalszeitraum im Jahr 2023 zu erhalten. Am 30. Juni 2023 wurden jedem Direktor 14.500 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von $0,33 anstelle der Direktorenhonorare für das zweite Quartal 2023 gewährt. Insgesamt wurden 58.000 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen können drei Jahre lang ausgeübt werden und sind sofort ausübbar.