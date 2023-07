Ein Kurssprung über 3,832 US-Dollar würde erste Hinweise auf einen Lauf zunächst an den EMA 200 bei 3,883 US-Dollar liefern, aber erst darüber dürfte dann die zweite Kaufwelle ihre volle Wirkung mit Zielen bei 4,020 US-Dollar entfalten. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU7QFT ausgestattet mit einem Hebel von 18,0 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 100 Prozent , endgültiges Ziel im Schein läge dann bei 4,03 Euro . Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber vorläufig den Bereich von 3,790 US-Dollar gemessen am Basiswert noch überschreiten. Hieraus würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs im Schein von 1,92 Euro ergeben.

Der Zeitpunkt für einen Turnaround ähnlich wie in 2022 könnte ganz günstig liegen, aus technischer Sicht würde eine zweite Kaufwelle allerdings erst oberhalb des EMA 200 bei aktuell 3,883 US-Dollar mit Zielen am übergeordneten Abwärtstrend von 4,020 US-Dollar wahrscheinlich werden. Erste Anzeichen für ein derartiges Szenario ergeben sich dagegen schon ab 3,832 US-Dollar und somit über dem 38,2 % Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Kaufwelle. Notierungen unterhalb der Junitiefs von 3,683 US-Dollar dürften dagegen das bullische Szenario vollkommen negieren, Verluste auf 3,652 und womöglich noch die Jahrestiefs bei 3,545 US-Dollar kämen dann nicht mehr überraschend.

Erst an der Horizontalunterstützung von 3,563 US-Dollar aus der zweiten Jahreshälfte 2022 fand der Kupfer-Future nach einem temporären Aufwärtstrendbruch einen tragfähigen Boden vor und konnte eine erste Kaufwelle an 3,967 US-Dollar bis Mitte Juni vollziehen. Die letzten Wochen über waren von Abschlägen geprägt, dies könnte allerdings im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung vonstattengegangen sein, zumal die Abwärtsbewegung exakt um den letztmöglichen Trendwendepunkt um das 61,8 % Fibonacci-Retracement endete. Von hier aus könnte jetzt eine zweite große Kaufwelle starten.

Kupfer Industriemetall zieht wieder an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer