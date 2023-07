VDA sieht E-Fuels als Idee der Zukunft ohne Erfolgsgarantie

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verband der Automobilindustrie (VDA) blickt zurückhaltend auf die weitere Entwicklung von sogenannten E-Fuels. Diese seien eine "Idee für die Zukunft", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der "Neuen Osnabrücker Zeitung"."Ob und wann E-Fuels wirtschaftlich werden, wird sich dann zeigen." Bei einer Massenproduktion rechne sie mit einem Preisrückgang. Bei der Transformation der Branche sieht sie unterdessen große Anstrengungen: "Die deutsche Automobilindustrie setzt ganz klar auf die Elektromobilität", so Müller.In den nächsten vier Jahren werde die Branche rund 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren, insbesondere in die E-Mobilität. Weitere 130 Milliarden Euro seien für den Umbau von Werken vorgesehen. Die Zahlen bewiesen laut Müller die "Entschlossenheit" der Branche, "diesen Wandel erfolgreich zu gestalten".