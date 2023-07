Goldman hebt Ziel für Enel auf 7,65 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 7,30 auf 7,65 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Bei dem italienischen Energieversorger gebe es zusätzliche Gewinnpotenziale auf dem heimischen Markt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen je Aktie bis 2025 im Schnitt um 6 Prozent./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 22:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Enel Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 6,273EUR gehandelt.