Wirtschaft Durchschnittliches Urlaubsgeld für Tarifbeschäftigte gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Höhe des durchschnittliches Urlaubsgelds für Tarifbeschäftigte in Deutschland ist in diesem Jahr gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, sind es mit im Schnitt 1.602 Euro brutto 4,1 Prozent oder 63 Euro mehr als im Vorjahr (1.539 Euro).



Fast die Hälfte aller Tarifbeschäftigten (46,8 Prozent) erhält im Jahr 2023 Urlaubsgeld. Allerdings erhöhten sich die Preise für Pauschalreisen von Mai 2022 bis Mai 2023 um 13,6 Prozent. Mit durchschnittlich 1.648 Euro erhalten Tarifbeschäftigte in Westdeutschland rund 41 Prozent oder 479 Euro mehr Urlaubsgeld als Tarifbeschäftigte in Ostdeutschland (1.169 Euro).