BERENBERG stuft Adidas auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas von 180 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Kursrally zeige, dass sich das Stimmungsbild der Anleger gewandelt habe, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe aber noch Kursspielraum, betonte der Experte. Der Sportartikelkonzern stehe erst am Anfang einer mehrjährigen Wende. Der bisherige Gegenwind drehe sich und die Margendynamik habe sich verbessert. Das Kursziel suggeriere ein Kurspotenzial von einem Viertel, in einem Optimalszenario sei sogar eine Kurssteigerung von 70 Prozent möglich./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 16:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 177,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Graham Renwick

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m