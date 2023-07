BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 50 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Huttner geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter davon aus, dass der Kurs des Versicherers den aktuellen Nachrichtenfluss nach einem diesjährigen Anstieg von 18 Prozent bereits widerspiegelt. Bei der Abstufung im Juni habe er jedoch einen Fehler im Bewertungsmodell gemacht, den er nun mit dem neuen Kursziel gerade rücke./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 16:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Talanx Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 52,80EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Talanx AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m