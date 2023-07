Enthüllt: Neue KI-Aktien im Portfolio von Cathie Wood! Das kauft sie jetzt!

Woods größte Einzelinvestition im Juni war laut dem Handelsblatt Twilio: Für 83,8 Millionen US-Dollar kaufte sie Aktien des Unternehmens, das eine KI-Cloud-Kommunikationsplattform anbietet. Neu in Woods Portfolio und gleichzeitig mit gut 40 Millionen US-Dollar das zweitgrößte Einzelinvestment ist Teradyne. Das Unternehmen baut Testsysteme für Mikroprozessoren, die für KI-Anwendungen unerlässlich sind. Wood beteiligte sich auch erstmals an Meta, der Muttergesellschaft von Facebook. Sie erwarb im Juni Meta-Aktien im Wert von knapp 40 Millionen US-Dollar. Meta setzt in letzter Zeit verstärkt auf KI und hat unter anderem die ChatGPT-Alternative I-JEPA entwickelt.

Weitere große Investitionen der Starinvestorin im Juni waren Pagerduty (22 Millionen US-Dollar), Block (15,6 Millionen US-Dollar), Coinbase (15,3 Millionen US-Dollar), Robinhood (11,7 Millionen US-Dollar), Teladoc (10,4 Millionen US-Dollar), Crispr Therapeutics (9,9 Millionen US-Dollar) und Zoom (8,5 Millionen US-Dollar).