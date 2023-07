Top-Pick Adidas: 40 Prozent Plus in wenigen Monaten: War das erst der Anfang?

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 186,63 € , was eine Steigerung von +5,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 177,7EUR gehandelt.

Trotz der Kurs-Rallye der vergangenen Monate sei das Chance Risko-Verhältnis für Anleger nach wie vor attraktiv. "Wir erhöhen unser Kursziel auf 220 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 25 Prozent entspricht – in einem "Blue-Sky-Szenario" sogar 70 Prozent Aufwärtspotenzial. Adidas ist einer unserer Top-Picks. Kaufen", lautet das Urteil des Analysten.

Besonders große Hoffnungen setzt der Analyst in die wachsende Popularität der Produktreihe "Samba". "Die Anzeichen verdichten sich, dass Adidas in einen heißen neuen Produktzyklus eintritt, den es seit dem Superstar-Zyklus von 2015-17 nicht mehr gegeben hat. Der Trend wird noch stärker", so Analyst Renwick.

"Wir glauben, dass Adidas erst am Anfang einer spannenden mehrjährigen Turnaround-Story steht", schreibt Berenberg-Analyst Graham Renwick. Aus dem Gegenwind für den Sportartikelhersteller sei inzwischen ein Rückenwind geworden. "Die Anzeichen mehren sich, dass Adidas sich in einem "heißen Produktzyklus" befindet, der die Dynamik der Marke beschleunigt."

Ask 1,44

Ask 1,44

Ask 1,36

Ask 1,36

Doch seither hat die Aktie der Herzogenauracher ein beeindruckendes Comeback hingelegt. Am 1. Januar 2023 trat der Ex-Puma-Chef Björn Gulden sein Amt als neuer CEO bei Adidas an und die Turnaround-Story nahm ihren Lauf: Die Aktie hat seit Jahresanfang fast 40 Prozent hinzugewonnen. Vor dem wichtigen Sport-Jahr 2024 mit Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spielen sei der Konzern bestens aufgestellt, glauben die Analysten der Berenberg Bank.

Nachdem Adidas im vergangenen Herbst die Zusammenarbeit mit dem Rapper Kanye West beendet hatte und die erfolgreichen Yeezy-Schuhe aus den Regalen verbannt wurden, lag auch der Aktienkurs am Boden. Mit 93 Euro kosteten die Anteile so wenig wie seit Jahren nicht mehr.

Analyst glaubt an Turnaround

Analyst glaubt an Turnaround Top-Pick Adidas: 40 Prozent Plus in wenigen Monaten: War das erst der Anfang?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer