Amazon bringt erste elektrische Lieferfahrzeuge von Rivian nach Deutschland (FOTO)

München (ots) -



- Mehr als 300 neue Elektrolieferfahrzeuge werden in den nächsten Wochen auf

Deutschlands Straßen zu sehen sein

- Die hochmodernen Fahrzeuge bieten Fahrer:innen eine komplett neue Erfahrung -

dank innovativer Technologien, die sicher, bequem und nachhaltiger sind

- Die Elektrolieferfahrzeuge sind Teil von Amazons Verpflichtung, ein

nachhaltigeres Transportnetzwerk aufzubauen und bis 2040 CO2-neutral zu sein



Amazon hat heute die Einführung neuer maßgeschneiderter Elektrolieferfahrzeuge

von Rivian in Europa angekündigt. Über 300 dieser Fahrzeuge werden in den

nächsten Wochen im Raum München, Berlin und Düsseldorf in Betrieb genommen. Sie

werden Teil einer Flotte von Tausenden elektrischen Fahrzeugen, die in Europa

bereits unterwegs sind - darunter über 1.000 in Deutschland. Letztes Jahr hat

Amazon verkündet, mehr als eine Milliarde Euro zu investieren, um sein

europäisches Transportnetzwerk zu elektrifizieren und CO2-Emissionen zu

reduzieren. Davon entfallen mehr als 400 Millionen Euro auf Deutschland.





"Gemeinsam haben Amazon und Rivian ein hochmodernes Elektrofahrzeug von Grundauf neu entwickelt und produziert. Es ist anders als alles, was aktuell auf denStraßen unterwegs ist", so Neil Emery, Director Global Fleet & Product beiAmazon. "Die Sicherheit und der Komfort der Fahrerinnen und Fahrer unsererPartner haben für uns dabei die höchste Priorität. Mit dem Fahrzeug, das wirheute in Deutschland vorstellen, setzen wir mit Blick auf beide Aspekte neueMaßstäbe.""Wir freuen uns, dass die elektrischen Lieferfahrzeuge heute in Deutschlandeingeführt werden", sagt Dagan Mishoulam, Vice President Strategy & Go To Marketbei Rivian. "Das Fahrzeug wurde mit unseren Partnern bei Amazon entwickelt undstellt nicht nur Komfort und Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer in denVordergrund, sondern auch die Umwelt. Von den Fahrerinnen und Fahrer haben wirgroßartiges Feedback erhalten und jetzt sind wir gespannt darauf, dieinternationale Expansion in Deutschland zu starten. Der heutige Tag ist einwahrer Meilenstein für uns und wir freuen uns sehr auf unsere Zukunft in derRegion.""Amazon hat sich verpflichtet, bis 2040 CO2-neutral zu sein. Dabei spielt dieVerringerung unserer lieferbedingten Emissionen eine wichtige Rolle", so RoccoBräuniger, Country Manager von Amazon.de. "Letztes Jahr haben unsereLieferpartner mehr als 45 Millionen Pakete mit Hilfe elektrischerLieferfahrzeuge und Lastenfahrräder an Kundinnen und Kunden in Deutschlandzugestellt. Die neuen Fahrzeuge von Rivian werden dabei helfen, Pakete nochnachhaltiger auszuliefern."Amazon hat im letzten Sommer damit begonnen, eVans von Rivian in den USA