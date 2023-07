Einem Bericht von Bloomberg zufolge werden Veränderungen an der Solarzellentechnologie dazu führen, dass die Silbernachfrage in Zukunft deutlich steigt. Damit werde sich das Angebotsdefizit für das Edel- und Industriemetall ausweiten, da nur wenig neue Minenproduktion zu erwarten sei, hieß es weiter.



Quelle: Depositphotos

Silber wird bei Solarzellen als Leitmaterial eingesetzt. Deren Hersteller sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Solarenergiegewinnung effizienter zu machen. Die neueste Technologie benötigt dafür dem Bloomberg-Bericht zufolge erheblich mehr Silber, was die bereits steigende Nachfrage noch einmal beschleunigen werde.

Bisher so der Bericht weiter, mache der Solarsektor noch einen eher kleinen Teil der Gesamtnachfrage nach Silber aus, wachse aber. Die Prognosen des Silver Institute gehen für 2023 von 14% der Gesamtnachfrage aus. 2014 lag dieser Wert demzufolge nur bei 5%. Ein Großteil der Nachfrage stammt dabei nach wie vor aus China. Die Volksrepublik dürfte allein dieses Jahr mehr Solarzellen installieren als die USA bisher überhaupt.

Nachfrage steigt, Angebot kann nicht mithalten

Gleichzeitig, heißt es in dem Bericht weiter, sieht es danach aus als werde das Silberangebot kaum wachsen. Obwohl die Nachfrage im vergangenen Jahr laut dem Silver Institute um fast 20% zulegte, blieb das Angebot nahezu unverändert. Für das laufende Jahr geht man von einem Produktionsanstieg von 2% bei einem Nachfragewachstum von 4% aus.

Was auch daran liegt, dass es nicht so einfach ist, dass Silberangebot zu steigern, da reine Silberminen selten sind und der Großteil des Metalls als Beiprodukt auf Blei-, Zink-, Kupfer und Goldminen abfällt. Und im aktuell noch eher unsicheren wirtschaftlichen Umfeld zögern viele Bergbaufirmen zudem, große neue Projekte anzustoßen.

Mittel- und langfristig gute Aussichten für Silberfirmen

Die Aussichten für Silberproduzenten wie First Majestic Silver (WKN A0LHKJ) oder Endeavour Silver (WKN A0DJ0N) erscheinen mittel- und langfristig also positiv, auch wenn sie wie viele Gesellschaften des Sektors derzeit unter der kurzfristigen Unsicherheit leiden. Auch die von uns beobachtete Golden Tag Resources (WKN 869423 / TSXV GOG) hat aktuell zu kämpfen, könnte aber mittel- und längerfristig sehr interessant werden. Die Gesellschaft von CEO Greg McKenzie schließt derzeit die Übernahme der La Parilla-Mine ab, die früher First Majestic gehörte. Ziel ist es die Mine, die für First Majestic mittlerweile zu „klein“ ist, aber für Golden Tag signifikant werden könnte, innerhalb von 12 bis 18 Monaten wieder in Betrieb zu nehmen.

Ein informatives Video mit dem Golden Tag-CEO gibt es hier:

https://goldinvest.de/videos/video/1204-golden-tag-herausragende-geleg ...

Wir weisen aber darauf hin, dass es sich bei Golden Tag um eine sehr riskante Spekulation handelt und das Unternehmen erst begonnen hat, seine Pläne in Gang zu setzen.



