Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 58 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 50 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Huttner geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie weiter davon aus, dass der Kurs des Versicherers den aktuellen Nachrichtenfluss nach einem diesjährigen Anstieg von 18 Prozent bereits widerspiegelt. Bei der Abstufung im Juni habe er jedoch einen Fehler im Bewertungsmodell gemacht, den er nun mit dem neuen Kursziel gerade rücke./tih/edh

Die Talanx Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 52,65EUR gehandelt.