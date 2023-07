Acht Partner-Ernennungen in Deutschland reflektieren das starke Wachstum von BearingPoint in seinem größten Beratungsmarkt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Für 2023 ist die Management- und Technologieberatung weiterauf ExpansionskursDie Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Führungsteam inDeutschland um acht Partner (https://www.youtube.com/watch?v=-UlUd7NInCQ)erweitert. Sieben wurden intern befördert, ein Partner kommt von extern zuBearingPoint. Damit bekräftigt BearingPoint die starken Wachstumsambitionen fürseinen größten Beratungsmarkt. Deutschland war mit 385 Millionen Euro Umsatz(plus 21 Prozent) und 1.664 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (plus 17 Prozent)auch 2022 der größte Markt für BearingPoint. Der Wachstumstrend setzt sichbislang im laufenden Geschäftsjahr fort, sodass BearingPoint für 2023 wieder voneinem zweistelligen Umsatzwachstum in Deutschland ausgeht und neben denPartnerernennungen 400 Neueinstellungen plant. Zukäufe und erhöhte Investitionenin die Produktentwicklung tragen zur Stärkung der drei GeschäftsbereicheConsulting, Products und Capital bei.Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint:"Ich freue mich sehr über die Verstärkung unserer Partnergruppe, die unserepositive Geschäftsentwicklung reflektiert. Mit dem Schub, den uns ihre Expertiseund Erfahrung geben, können wir wichtige Impulse für unsere Kunden in denverschiedenen Industrien setzen. Die neuen Partner repräsentieren unsere Werteund agieren als vertrauensvolle Berater bei strategischen und operativenFragestellungen, die unsere Kunden bei der Umsetzung des Dreiklangs ausNachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum unterstützen."Die neuen Partner in Deutschland auf einen Blick:Thorsten Hoffmann(https://www.bearingpoint.com/en/our-people/meet-our-people/thorsten-hoffmann/)Standort: FrankfurtBei BearingPoint seit: 2005Ausbildung: Diplom in InformatikGeschäftsfokus: Government & Public Sector / TechnologyDas sagt Thorsten Hoffmann über seine Ziele:"Als Partner werde ich weiterhin unsere Kunden in der Öffentlichen Verwaltungauf ihrem Weg der digitalen Transformation begleiten. Zudem setze ich mich dafürein, dass BearingPoint als kompetenter Partner für ServiceNow und Software AssetManagement in allen Branchenbereichen auf dem Markt wahrgenommen wird."Vanessa Jaeger(https://www.bearingpoint.com/en/our-people/meet-our-people/vanessa-jaeger/)Standort: FrankfurtBei BearingPoint seit: 2011Ausbildung: Diplom in BetriebswirtschaftslehreGeschäftsfokus: Insurance / TechnologyDas sagt Vanessa Jaeger über ihre Ziele:"Als Partnerin werde ich unsere Kunden aus der Versicherungsbranche weiterhindabei unterstützen, Innovationen voranzutreiben und Technologien zu nutzen, umbessere und nachhaltige Geschäftsergebnisse zu erzielen. Außerdem ist es mir ein