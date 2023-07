Wirtschaft Dax startet verhalten - Chipstreit zwischen China und USA im Fokus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen verhalten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.085 Punkten berechnet, nur hauchzart über dem Schlussniveau vom Vortag.



Zuwächse gab es am Morgen unter anderem bei den Papieren von Commerzbank und Rheinmetall. Am unteren Ende der Kursliste rangierten dagegen Siemens Energy. Mit dem verhaltenen Start setze der Dax "die schwachen Handelsvorgaben aus dem verkürzten US-Handel um", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.