Regenstauf (ots) - Es ist Sommer und die Hochzeitssaison ist in vollem Gange.

Brautpaare, die sich zurzeit trauen lassen, dürfen sich über Sonne und warme

Temperaturen freuen. Nicht ins Schwitzen kommen sollten sie, wenn es um ihre

künftige Steuererklärung geht. Denn Verheiratete haben die Qual der Wahl, ob sie

sich zusammen oder getrennt veranlagen lassen. Hier kommt die Frage auf, welches

Steuermodell für Ehepaare günstiger ist. "Neben dem persönlichen Gusto spielt

die Einkommensverteilung bei Ehepaaren die entscheidende Rolle", erklärt Tobias

Gerauer, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern. Schnell können so ein paar hundert

Euro pro Jahr mehr drin sein, bei richtigen Gutverdienern sogar ein paar tausend

Euro mehr.



Nach der Hochzeit kommt das Ehegattensplitting





Haben zwei sich Liebende geheiratet, werden sie als unbeschränktSteuerpflichtige vom Finanzamt gemeinsam veranlagt. Das heißt sie verschmelzensteuerlich gesehen zu einer Steuerperson. Dies geschieht entweder durchAnkreuzen auf der Steuererklärung oder automatisch, wenn kein Kreuz gesetztwurde. Der Vorteil liegt darin, dass Ehepaare ihre Steuererklärung gemeinsamerstellen können und somit nicht nur Doppelarbeit, sondern in der Regel auchSteuern einsparen können. Das Zauberwort heißt Ehegattensplitting.Es bringt einige Vorteile mit sich und gilt rückwirkend für das ganzeHochzeitsjahr, auch wenn erst Ende Dezember geheiratet wird. So kommen für beideEhegatten die zwei Grundfreibeträge voll zum Tragen, auch wenn ein Gehaltdarunter liegt. Der Wow-Effekt: Gemeinsam werden nicht so hohe Steuersätzeerreicht, weil der höhere Steuersatz durch den niedrigeren im Mittel gedrücktwird. Schöpft einer von beiden seine Freibeträge, wie den Freistellungsauftragfür Kapitalerträge, nicht aus, kann die Differenz vom anderen Ehepartner genutztwerden.Wie hoch ist die Steuerersparnis?Das lässt sich pauschal nicht sagen. Der Steuervorteil fällt umso höher aus, jegrößer die Einkommensdifferenz der beiden ist. Nehmen wir an, ein Mann hat einzu versteuerndes Jahreseinkommen von 50.000 Euro und eine Frau von 20.000 Euro.Als unverheiratetes Paar wird die Einkommensteuer für den Einzelnen nach derGrundtabelle berechnet. Der Mann muss 11.343 Euro und die Frau 1.956 Euro anEinkommensteuern abführen. Die summierte Steuerlast beträgt folglich 13.299Euro.Sind die beiden miteinander verheiratet und lassen sich zusammen veranlagen,wird für die Einkommensteuer die Splittingtabelle herangezogen. Dabei wirdbeider Einkommen erst addiert (macht zusammen 70.000 Euro) und dann halbiertsozusagen wieder aufgesplittet. Von diesen 35.000 Euro wird die Steuerberechnet. Sie beträgt 6.216 Euro pro Person. Mal zwei macht das eine Steuerlastvon 12.432 Euro für das Paar aus. Mit dem Ehegattensplitting fallen in diesemBeispiel also 867 Euro weniger an Steuern an. Verdient die Ehefrau im Beispielnur 15.000 Euro im Jahr, steigt der Steuervorteil auf 1.187 Euro an.Alle Jahre wieder eine neue WahlEs steht Ehegatten grundsätzlich frei, ob sie sich zusammen oder einzelnveranlagen lassen. Dies ist unabhängig von der Wahl derSteuerklassenkombination. Was im Einzelfall vorteilhafter ist, solltedurchgerechnet werden. Ein Lohnsteuerhilfeverein berechnet das automatisch beider Erstellung der Steuererklärung. Die Entscheidung, welche Veranlagungsartgewählt wird, muss jedes Jahr von Neuem getroffen werden. Wird nichtsangekreuzt, nimmt das Finanzamt standardmäßig die gemeinsame Veranlagung undnicht die günstigere Variante an. Allerdings sollte man die Entscheidung nichtdem Finanzamt überlassen.In zahlreichen Fällen fahren Eheleute mit einer Einzelveranlagung besser. Beieiner hohen Abfindung, beim Bezug von Entgeltersatzleistungen oder hohenKrankheitskosten eines Ehepartners sollte die einzelne Veranlagungbeispielsweise in Erwägung gezogen werden. Bei einer gemeinsamen Veranlagungfällt der Steuerbonus hingegen umso höher aus, je größer das Einkommensgefällezwischen den Partnern ist. Im Fall eines Alleinverdieners ist dasEhegattensplitting also ideal.http://www.lohi.de/steuertippsKontakt für Rückfragen:Nicole Janisch, PressereferentinTel: 09402 5040147 / E-Mail: mailto:presse@lohi.deWerner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstaufhttp://www.lohi.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60304/5549433OTS: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V.