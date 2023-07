FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca nach Studienergebnissen zu einem Lungenkrebs-Medikament von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 13000 auf 11000 Pence gesenkt. Die Ergebnisse seien grundlegend ein großer Erfolg, in einigen wichtigen Punkten aber enttäuschend, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stelle das Umsatzpotenzial des Medikaments infrage. Der Pharmakonzern habe für Anleger immer noch viel Positives zu bieten, für den Rest des Jahres sei kursmäßig aber zunächst mit einer Verschnaufpause zu rechnen./tih/edh

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 122,3EUR gehandelt.



