2 % mehr Habilitationen von Frauen im Jahr 2022

WIESBADEN



Insgesamt 1 535 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben im Jahr 2022 ihre

Habilitation an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen in Deutschland

erfolgreich abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

nahm die Gesamtzahl der Habilitationen im Vergleich zum Vorjahr (1 621

Habilitationen) um 5 % ab. Während die Zahl der Habilitationen von Männern sogar

um 9 % auf 974 zurückging, stieg die Zahl der Habilitationen von Frauen um 2 %

auf 561.