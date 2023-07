46,8 % der Tarifbeschäftigten erhalten 2023 Urlaubsgeld

WIESBADEN (ots) -



- Durchschnittlich 1 602 Euro brutto für die Urlaubskasse

- Tarifbeschäftigte in Westdeutschland erhalten im Durchschnitt 479 Euro mehr

als Tarifbeschäftigte in Ostdeutschland



Fast die Hälfte aller Tarifbeschäftigten in Deutschland (46,8 %) erhalten im

Jahr 2023 Urlaubsgeld. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

bekommen sie durchschnittlich 1 602 Euro brutto für die Urlaubskasse. Das sind

4,1 % oder 63 Euro mehr als im Vorjahr (1 539 Euro). Im Vergleich dazu erhöhten

sich die Preise für Pauschalreisen von Mai 2022 bis Mai 2023 um 13,6 %. Mit

durchschnittlich 1 648 Euro erhalten Tarifbeschäftigte in Westdeutschland rund

41 % oder 479 Euro mehr Urlaubsgeld als Tarifbeschäftigte in Ostdeutschland (1

169 Euro).