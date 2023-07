Recharge Resources erhält finalen MT-Bericht von Southernrock Geophysics

Vancouver, British Columbia – 4. Juli 2023 / IRW-Press / – Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma SouthernRock Geophysics S.A. („SouthernRock“) dem Unternehmen den finalen Bericht zu der von SouthernRock in Recharges Lithiumsoleprojekt Pocitos in der Region Salta in Argentinien durchgeführten magnetotellurischen Messung („MT-Messung“) übergeben hat.

Abbildung 1. Auf der Karte sind die Streckenzüge von Pocitos 1 und 2 und die Lage unweit der Salare Arizaro, Incahuasi, Rincon und Pozuelos ersichtlich. Die von Norden nach Süden ziehende Linie stellt die Grenze zwischen den Konzessionsgebieten Pocitos 1 und Pocitos 2 dar.

Jeremy Barrett, General Manager von SouthernRock, erklärt: „Die Inversionsmodelle für die magnetotellurischen Daten beschreiben in der gesamten Zone ein äußerst leitfähiges Umfeld. Im Detail betrachtet, präsentiert sich hier generell eine obere Schicht mit Werten von unter 1 Ωm, die eine etwas weniger leitfähige Schicht mit etwa 1 Ωm und variabler Mächtigkeit überlagert. Letztere liegt über einer ausgedehnten, leitfähigen Schicht mit rund 0,5 Ωm, deren Mächtigkeit sich nicht klar definieren lässt, die sich vermutlich aber rund 1 km in die Tiefe erstreckt. Geringfügig höhere Widerstände von bis zu 2 oder 3 Ωm im östlichen Teil der nördlichsten Messlinie könnten einen Kontrast in der Zusammensetzung des Beckenmaterials oder des Salzgehalts der Flüssigkeit in einem ansonsten recht homogenen leitfähigen Umfeld darstellen.“

Die erhobenen Daten werden nun in den vom Unternehmen erstellten NI 43-101-konformen Bericht eingebunden. Wie bereits angekündigt, ist die Grundlage für den gemäß NI 43-101 konformen Bericht in vollem Gange, nachdem Phillip Thomas, qualifizierter Sachverständiger von Recharge, das Bohrprogramm in Argentinien aufgesetzt hat, als er im November 2022 und erneut im Januar 2023 und zuletzt im Mai 2023 vor Ort war, um den Kern, die Durchflussraten und die Proben zu messen und zu überprüfen, um die Arbeit von WSP zu ergänzen, die eine Mineralressourcenschätzung im Rahmen des NI 43-101-konformen Berichts durchführen wird. Die Hydrologen von WSP haben das Projekt ebenfalls besucht und den Standort und die Bohrkerne inspiziert.