Aufholbedarf für deutsche Kommunen bei Klimaschutz

- Straßenverkehr: Risiko und Chance für deutsche Kommunen

- Kapsch TrafficCom präsentiert Lösungen am Bayerischen Städtetag



Um die gesetzlich festgelegten Klimaschutzziele zu erreichen, müssen in

Deutschland bis 2045 alle rund 11.000 Kommunen klimaneutral agieren. Bis dahin

ist es allerdings noch ein weiter Weg - so schätzt die staatliche Förderbank

KfW, dass Kommunen deutlich mehr tun müssen, um die Klimaneutralität zu

erreichen.