Erster UBM Green Bond erfolgreich platziert - ANHÄNGE

Wien (ots) -



- EUR 50 Millionen für nachhaltige Projektentwicklungen

- Grüne Anleihe stark von Retail-Investoren geprägt

- "Finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil"



Der 7% UBM Green Bond 2023-2027 (ISIN AT0000A35FE2) wurde erfolgreich platziert

und die Bücher am gestrigen Montag geschlossen. "Wir freuen uns über den Erfolg

unserer ersten Grünen Anleihe und das starke Vertrauen der Privat-Investoren in

die UBM als Emittentin", betont Patric Thate, Finanz-Vorstand der UBM

Development AG. "Unsere Fähigkeit auch in schwierigen Zeiten Anleihekapital am

Markt aufzunehmen, ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital

ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren."