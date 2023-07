Die Tesla Aktie verteuert sich am Montag im vorbörslichen Geschäft um satte sechs Prozent, nachdem die jüngsten Preissenkungen ihre Wirkung entfalten. Anleger könnten damit die psychologische 300-Dollar-Marke ins Visier nehmen. Allein im Monat Juni hat sich ein Anteilsschein um über 28 Prozent verteuert und damit seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.

Tesla Aktie zieht kräftig an – Preissenkungen schlagen durch

