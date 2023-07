TOKIO (dpa-AFX) - Japans Plan zur Entsorgung gefilterten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima im Meer entspricht nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) internationalen Standards. Das sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag in Tokio vor Journalisten./ln/DP/men

IAEA segnet Japans Plan zur Kühlwasser-Verklappung in Fukushima ab

