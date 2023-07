Das Quantencomputing Start-up Quantagonia erhöht sein Investitionsvolumen auf 4,3 Mio. Euro (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Das auf Software für Quantencomputer spezialisierteUnternehmen Quantagonia hat sein Seed-Fundraising erfolgreich abgeschlossen unddie Gesamtfinanzierung unter dem Lead von Tensor Ventures auf 4,3 Millionen Euroerhöht. Investiert haben drei europäische Deep Tech VCs sowie eineLandesbeteiligung und ein Family Office. Quantagonia bietet eine durch seineFähigkeit zur Verwendung bestehender Computerprogramme einzigartige B2B SaaS"Hybrid Quantum Platform" an, die die Vorteile des klassischen als auch desQuantencomputings vereint. Die Vorteile der Hybrid Quantum Platform desStart-ups sollen einem breiten Marktumfeld zugänglich gemacht werden. Daseingeworbene Kapital setzt Quantagonia für die Weiterentwicklung des Produktsund den Ausbau des Vertriebs ein.Immer mehr Unternehmen sehen sich in ihrer Prozesssteuerung mit größerenEntscheidungsmodellen und höheren Anforderungen konfrontiert. BeiOptimierungsalgorithmen, Simulationsverfahren und dem Einsatz von KünstlicherIntelligenz (KI) stoßen klassische Computer mit ihren bestehenden Architekturenan ihre Grenzen. Quantencomputing ist eine aufstrebende Technologie, die innaher Zukunft diese Probleme um ein Vielfaches schneller oder gar erstmaliglösen kann. Die derzeitige Herausforderung besteht jedoch darin, dass bestehendeProgramm-Codes und Anwendungen nicht auf den neuen Quantencomputern laufen unddie Algorithmen und Programme neu formuliert werden müssen. Quantagonia will dasComputing und ihre Anwendungen revolutionieren: Auf ihrer Quantagonia HybridQuantum Platform wird bestehender Programmcode sowohl auf den klassischen alsauch auf Quantum Rechnerarchitekturen ausführbar. Damit kommen innovative undinsbesondere KI-basierte Lösungsansätze zum Einsatz."Es ist von großer Bedeutung für den Standort Deutschland und Europa, jetztaktiv zu handeln und "quantum ready" zu sein. Es sollte uns nicht erneutpassieren, Durchbrüche zu versäumen und damit Innovationen wie die Einführungder Künstlichen Intelligenz zu verpassen. Unternehmen müssen jetzt handeln, umvon den Vorteilen, die Quantum Computing in der Zukunft bringen, zuprofitieren", so Dirk Zechiel, CEO und Mitgründer von Quantagonia."In Deutschland ist der Transfer von der Grundlagenforschung in die Industriegrundsätzlich noch zu umständlich. Quantagonia ist eines der wenigeneuropäischen Start-ups, die dies mit der Expertise aus Forschung underfolgreichem Unternehmensaufbau ermöglicht und damit unseren Wirtschafts- undTechnologiestandort stärkt," so Martin Drdúl von dem neuen Lead-Investor TensorVentures.Nach der Pre-Seed Runde im Dezember 2021, in der bereits der FTTF (Fraunhofer