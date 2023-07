PharmaLedger mit über 30 Mitgliedern demonstriert den Ökosystem-Trend im Digital Health

· Technovative Solutions - UK / Technologieanbieter

· Takeda Pharmaceuticals - Japan / Hersteller

· Imprensa Nacional Casa da Moeda - Portugal/ Regierung

· Interoperability Institute - USA / Bildung

· Kvalito - Schweiz / Qualität und Beratung

· Onorach Innovation - UK / Klinische Forschung

· Partisia Blockchain Foundation - Schweiz / Gemeinnützige Organisation

· Ennov - Frankreich / Technologieanbieter

· CSCMP, Roundtable Schweiz - Branchenverband

· Demokrit-Universität Thrakien - Griechenland / Hochschule

Diese neuen Mitglieder festigen die Position des Verbandes als Katalysator für die Transformation in der Lieferkette, in klinischen Studien und in Gesundheitsdatenräumen.

„Die wachsende und immer vielfältigere Mitgliedschaft der PLA bestätigt unseren Glauben an die Kraft des Aufbaus eines Ökosystems als fortschrittlichen Weg – und als grundlegende Notwendigkeit – für aufgeklärte Organisationen. Es erfreut mich außerordentlich, die wachsende Bedeutung von PharmaLedger zu erleben und zu sehen, wie die Branche unsere Botschaft von der Notwendigkeit einer gemeinsamen Infrastruktur im digitalen Gesundheitswesen aufgreift." Clarisse Dias da Mota, VP EO&S, PharmaLedger Association

„Wir ermutigen andere Interessenvertreter im Bereich klinischer Studien, sich uns anzuschließen, um gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, in der Datenintegrität, Transparenz und Kooperation die Standards für Vertrauen im Gesundheitswesen neu definieren und die Effizienz klinischer Studien und die Nutzung von Gesundheitsdaten fördern. Das ist die Zukunft klinischer Studien. Wir haben erkannt, welche transformative Kraft ein Digital-Trust-Ökosystem im Gesundheitswesen hat. Wir bündeln Ressourcen und Risiken mit gleichgesinnten Partnern, um digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln, die den Patienten die Nutzung ihrer Daten ermöglichen und die derzeitigen Methoden für klinische Studien verbessern." Stephen Leiper, CEO Onorach Innovation – Standardmitglied

„Als öffentliches Unternehmen sind wir verpflichtet, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Zusammenschlüsse wie das von der EU finanzierte Projekt und die daraus entstandene PharmaLedger Association sind der lebende Beweis für die Bedeutung der Public-Private-Kooperation als Mittel zur Erzielung der besten Ergebnisse. Die zunehmende Digitalisierung aller Bereiche der Gesellschaft macht Kooperationen dieser Art entscheidend für die Realisierung eines echten Digital-Trust-Ökosystems im Gesundheitswesen." Alberto López, stellvertretender Direktor INCM Innovation Lab – Öffentlicher Partner

Informationen zur PharmaLedger Association (PLA):

Die PLA ist ein Schweizer Verband, der gegründet wurde, um die Forschung des von der EU finanzierten IMI PharmaLedger-Projekts zu lancieren und zu skalieren. Die PLA widmet sich der Schaffung eines sicheren und zuverlässigen Digital-Trust-Ökosystems im globalen Gesundheitswesen Der Verband konzentriert sich auf Innovation, Kooperation und die Anwendung von Industriestandards und etabliert ein neues, vernetztes Ökosystemmodell der Kooperation, um „digitales Vertrauen" zu erreichen. Durch die Förderung von Spitzentechnologien in einer Co-Creation-Umgebung agiert der Verband als vorwettbewerbliche, gemeinnützige Dachorganisation, die der Gesundheitsbranche dabei helfen kann, sich um das öffentliche Gut einer gemeinsamen Open-Source-Infrastruktur für das digitale Zeitalter zu scharen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2145607/PharmaLedger_Association_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2145609/PharmaLedger_Association.jpg

Video – https://www.youtube.com/watch?v=HYLw3ZaN-kk

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pharmaledger-mit-uber-30-mitgliedern-demonstriert-den-okosystem-trend-im-digital-health-301868546.html