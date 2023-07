Umfrage Biotechnologie von Deutschen als Schlüsselindustrie anerkannt (FOTO)

- Anteil von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln am Gesamtpharmamarkt

stieg 2022 auf 32,9 Prozent

- Mehrheit hat großes Vertrauen in medizinische Forschung & Entwicklung und in

Innovationskraft der Biotech-Branche



Die Bedeutung der medizinischen Biotechnologie für die Gesundheitsversorgung in

Deutschland nimmt stetig zu, so der aktuelle Biotech-Report vom Verband der

forschenden Arzneimittelhersteller (vfa).(1) Im vergangenen Jahr lag der Anteil

von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln am Gesamtpharmamarkt fast bei

einem Drittel (32,9 Prozent). Bereits mehr als die Hälfte der neu zugelassenen

Arzneimittel sind Biopharmazeutika (59 Prozent). Zugleich wächst die

Biotech-Branche in Deutschland. "Die medizinische Biotechnologie ist ein

Innovationstreiber für die Pharma-Industrie und die deutsche Wirtschaft

insgesamt", kommentiert Manfred Heinzer, Geschäftsführer der Amgen GmbH, die

vfa-Daten. "Allerdings stellt die Bundesregierung zur Zeit die Weichen nicht auf

Förderung und Wachstum des Biotech-Standorts, sondern sie bremst den positiven

Trend mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz und seinen Restriktionen aus."