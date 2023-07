Dstny ernennt Christophe Costers zum Betriebsleiter (COO)

Brüssel (ots/PRNewswire) - Dstny, ein führender europäischer Anbieter von

cloud-basierter Geschäftskommunikation, gab heute die Ernennung von Christophe

Costers zum Betriebsleiter bekannt. Christophe ist eine erfahrene

Führungspersönlichkeit mit einer starken Erfolgsbilanz im

Transformationsmanagement und wird die Geschäftsentwicklung und das nachhaltige

Wachstum von Dstny vorantreiben.



Christophe Costers verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen

Unternehmensfunktionen, einschließlich Verantwortung für Gewinn- und

Verlustrechnung, Strategieberatung und Unternehmertum. Darüber hinaus verfügt er

über umfassende Branchenkenntnisse in den Bereichen

Telekommunikations-/IKT-Dienstleistungen und Private Equity. Costers bringt

solide internationale Erfahrung in über 25 Ländern in Industrie- und

Schwellenländern mit.