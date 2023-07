Mit Daten in die neue GEG Zukunft

Wuppertal (ots) - Die Profiteure des neuen Heizungsgesetzes sind nicht nur die

Heizungshersteller und Energieberater, sondern langfristig die Daten-, DMS- und

Digitalisierungsexperten.



Nach heftigem Tauziehen wird in dieser Woche das erneuerbare Energiegesetz vom

Bundestag verabschiedet. Für die Immobilienwirtschaft wird dieses wie ein

Brennglas wirken. "Das Gesetz wird nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch

die Digitalisierung in der Immobilienwelt beschleunigen. Wurde die Debatte ums

neue Heizungsgesetz extrem emotional und dogmatisch geführt, rücken nun

rationale Daten und Fakten in den Fokus. Es zwingt Bestandshalter und

Investoren, schnell auf energetische Dokumente und Daten zuzugreifen. Nur mit

diesen Informationen können sie entscheiden, welche neue Heizung oder Sanierung

wirtschaftlich sinnvoll ist", sagt Patrick Penn, Gründer und Geschäftsführer des

DMS- und All-in-one-Datenraumanbieters docunite. Die Praxis im Jahr 2023 sieht

vielerorts anders aus. Von tausenden pro Immobilie anfallenden Dokumenten sind

ein Großteil veraltet oder es handelt sich um Duplikate.