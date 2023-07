KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Geschäftsklima im Sturzflug

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelständisches Geschäftsklima sinkt im Juni in allen Branchen

- Geschäftserwartungen deutlich schwächer, aber auch Lageurteile geben nach

- Absatzpreiserwartungen inzwischen wieder vollständig normalisiert



Das Geschäftsklima der kleinen und mittleren Unternehmen stürzt im Juni

regelrecht ab. Gegenüber dem Vormonat sinkt es um 5,4 Zähler, also fast so stark

wie unmittelbar nach dem Gaslieferstopp im vergangenen September. Mit einem

Niveau von -11,8 Saldenpunkten liegt der zentrale Stimmungsindikator des

KfW-ifo-Mittelstandsbarometers somit wieder deutlich unter der Nulllinie, die

den historischen Durchschnitt markiert. Ursächlich ist vor allem ein

Stimmungsabfall bei den Geschäftserwartungen, die um 7,3 Zähler auf ein weit

unterdurchschnittliches Niveau von -21,7 Saldenpunkten sinken. Doch auch die

Geschäftslageurteile geben im Juni spürbar nach (-3,2 Zähler) und sinken auf ein

mit -1,1 Saldenpunkten knapp unterdurchschnittliches Niveau. Das Geschäftsklima

der kleinen und mittleren Unternehmen ist branchenübergreifend rückläufig.

Besonders groß fällt das Minus im Juni beim Einzelhandel und im Verarbeitenden

Gewerbe aus.