Doctolib erhält als einer der ersten E-Health-Anbieter C5-Testat des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (FOTO)

Berlin (ots) -



- Das C5-Testat (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) des Bundesamtes

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist derzeit die

anspruchsvollste Attestierung für Cybersicherheit von Cloud Services und

anerkannter Sicherheitsstandard für SaaS-Lösungen

- Doctolib-Services erfüllen alle C5-Basisanforderungen vollständig und ohne

Abweichungen

- Attestierung bestätigt Doctolibs modernes und zeitgemäßes Sicherheitsniveau

entsprechend hoher Kriterien des BSI



Das europäische E-Health Unternehmen Doctolib hat als einer der ersten Anbieter

von Software-as-a-Service (SaaS) im Gesundheitswesen das C5-Testat (Typ 1) des

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten. Die

Attestierung bestätigt die Einhaltung höchster IT-Sicherheitsmaßnahmen und ist

in Deutschland durch die Vorgabe im offiziellen EVB-IT Cloud Vertrag, ein

anerkannter Standard für den Einkauf von Cloud-Lösungen durch die öffentliche

Verwaltung. Damit bietet Doctolib seinen Nutzer:innen ein modernes und

zeitgemäßes Sicherheitsniveau, das die strengen und anspruchsvollen Kriterien

des BSI erfüllt.