Düsseldorf (ots) - Obwohl die Themen Arbeitsschutz und Gesundheitsprävention auf

dem Papier für alle Unternehmen verpflichtend sind, zeigt eine aktuelle Umfrage,

dass die Realität oft anders aussieht - insbesondere in kleineren Betrieben.

Hier besteht trotz klarer rechtlicher Verpflichtungen häufig ein enormer

Nachholbedarf.



"Jeder Unternehmer sollte sich dringend mit der Arbeitssicherheit in seinem

Betrieb auseinandersetzen. Wenn es zum Unfall kommt, haftet er persönlich!",

warnt Sicherheitsingenieur Donato Muro M.Mult. "Kleinere Unternehmen stehen

dabei oft vor großen Herausforderungen, wenn es um die Umsetzung passgenauer

Arbeitsschutzmaßnahmen geht. Doch das sollte sie umso mehr motivieren, sich dem

Thema zu widmen. Denn Arbeitsschutz ist keine Option, sondern eine Pflicht."





Sicherheitsingenieur Donato Muro teilt in diesem Ratgeber drei wirksameSofortmaßnahmen, die schnell für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz in kleinenUnternehmen sorgen.Regelmäßige Sicherheitsbegehungen durchführen und Risiken professionell bewertenlassenArbeitsschutz ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess.Dabei muss ihn jeder Betrieb individuell umsetzen. Schließlich bestehen in jedemUnternehmen einzigartige Herausforderungen und Risiken. Aus diesem Grund gilt:Die Sicherheit am Arbeitsplatz muss konstant bewertet, angepasst und verbessertwerden. Selbst in kleinen Betrieben sollten daher regelmäßigeSicherheitsbegehungen durchgeführt werden. So lassen sich potenzielleGefahrenquellen rasch aufdecken. Zudem lohnt es sich, mit externenSicherheitsingenieuren oder anderen Fachleuten für Arbeitsschutzzusammenzuarbeiten.Die Belegschaft fortwährend für den Arbeitsschutz sensibilisierenEin unzureichender Arbeitsschutz ist in vielen Betrieben nicht nur auf fehlendeVorrichtungen zurückzuführen. Häufig bestehen auch Wissenslücken bei denMitarbeitern. Unternehmen müssen diese aktiv schließen. Das können siebeispielsweise im Rahmen von Schulungen und Unterweisungen zum ThemaArbeitssicherheit, die sie in regelmäßigen Abständen durchführen. Wichtig isthierbei, dass die Fortbildungen auf die spezifischen Risiken sowieHerausforderungen am jeweiligen Arbeitsplatz eingehen. Jedem Mitarbeiter mussdabei geholfen werden, sicherheitsbewusst zu handeln.Ein bedarfsoptimiertes Arbeitsschutzmanagement einführenFür viele kleinere Unternehmen ist die Einführung eines passgenauenArbeitsschutzmanagements herausfordernd. Der Aufwand zahlt sich jedoch aus.Dabei geht es für Betriebe nicht nur darum, ihre gesetzlichen Pflichten zuerfüllen: Wer die Sicherheit am Arbeitsplatz aktiv verbessert, schafft stetsauch eine gewinnbringende Unternehmenskultur. Sie basiert auf einer Umgebung, inder die Sicherheit und Gesundheit jedes Mitarbeiters priorisiert wird. Betriebezeigen also Wertschätzung, indem sie in ihre Arbeitssicherheit investieren.Generell dürfen kleine Unternehmen die damit einhergehenden Auswirkungen auf dieZufriedenheit ihrer Belegschaft nicht unterschätzen. Führen sie hoheSicherheitsstandards ein, besprechen regelmäßig relevante Themen oder wird einSicherheitsbeauftragter berufen, steigert das letztlich auch die Produktivitätund das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen.Über Donato Muro:Donato Muro M.Mult verfügt über fundierte Kompetenzen in den BereichenSicherheits- und Brandschutzingenieurwesen sowie in der Chemie. Zudem ist erstudierter Jurist und angehender Arbeitspsychologe. Mit seiner Expertise stehtDonato Muro als Inhaber mehrerer Firmen seinen Kunden vollumfänglich zur Seite.Zu ihnen gehören vor allem Konzerne in der Industrie - also Unternehmen, indenen der Arbeitsschutz weit über ergonomische Schreibtischstühle hinausgeht.