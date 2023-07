Die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences Der Verkauf von Dubais nächstgelegenem Skyline-Juwel ist offiziell eröffnet

- Binghatti und Jacob & Co. sind sich in ihrem kompromisslosen Streben nach

exzellentem Design und Handwerkskunst einig und präsentieren mit Stolz die

Burj Binghatti Jacob & Co. Residences - das Kronjuwel von Dubai, entworfen für

avantgardistisches Wohnen.



Der führende Immobilienentwickler Binghatti mit Sitz in Dubai und die

renommierte Schmuck- und Uhrenmarke Jacob & Co. sind eine Designpartnerschaft

eingegangen, um ein Juwel des Wohnungsbaus zu schaffen. Die beiden Marken

arbeiten bei der Entwicklung der Burj Binghatti Jacob & Co. Residences zusammen.

Dubais glänzender Hyper-Tower ist im Begriff, den Rekord für den höchsten

Wohnturm der Welt zu brechen. Mit ihrem majestätisch gestalteten Äußeren und

strahlenden Wappen wurden die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences zu Recht als

"Das Kronjuwel von Dubai" bezeichnet.