Abschwung im E-Commerce? Warum der Onlinehandel schwächelt - und welche Maßnahmen jetzt helfen, weiter erfolgreich zu sein (FOTO)

Berlin (ots) - Während der Pandemie boomte der E-Commerce - doch jetzt erleben

Onlinehändler Gewinnrückgänge. Unternehmen wie Zalando und Amazon müssen sogar

ihr Personal kürzen. Viele kleine Händler schließen bereits. Doch was bedeutet

das für die Zukunft der Branche?



"Der E-Commerce ist keineswegs am Ende. Die Pandemie führte zu einem enormen

Bedarf an Arbeitskräften im Onlinehandel, was zu einer Vielzahl von

Neueinstellungen führte - einige dieser zusätzlichen Ressourcen müssen jetzt

reduziert werden", erklärt Nicklas Spelmeyer, Geschäftsführer der Ecommerce.de

Consulting GmbH und Gründer von FBA Unstoppable. "Was die letzten Jahre

funktioniert hat, klappt jetzt nicht mehr, man braucht neue Strategien".