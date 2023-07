So leidet der deutsche Mittelstand / Unternehmer kritisieren überbordende Bürokratie und hohe Inflation

Wiesbaden (ots) - Weltweit genießt der deutsche Mittelstand enormes Ansehen. Er

bildet das Rückgrat unserer Volkswirtschaft, dort arbeiten fast 58 Prozent aller

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, werden 81,7 Prozent der jungen

Menschen dual ausgebildet. Doch das Erfolgskonzept gerät ins Schlingern, sieht

sich vielen aktuellen Gefahren ausgesetzt. So stockt die Digitalisierung im

Land, immer mehr bürokratische Hürden behindern wichtige Investitionen und

lähmen die Abläufe in den Unternehmen. Dazu kommen die enorm gestiegenen

Energiekosten. Das muss sich ändern, fordern mittelständische Unternehmer. Sie

engagieren sich im Rahmen der Initiative German Erfolgsmaschine und stellen

klare Forderungen an die Politik.



Wirtschaftsexperten - wie der Unternehmensberater Pieter Wasmuth - warnen, dass

der deutsche Mittelstand bedroht sei, die verantwortungsvollen

Familienunternehmer könnten nicht beliebig ausweichen. Sollten sie aufgeben oder

scheitern, drohe ein schwerer Verlust für den Standort Deutschland und die

Gesellschaft, so die einhellige Einschätzung der Fachleute. Laut Analysen der

EU-Kommission planen fast 25 Prozent aller deutschen Unternehmen, aufgrund von

Inflation und Energiekrise Jobs ins Ausland zu verlagern.





Familienunternehmen leiden zusätzlich unter weiteren schlechten Bedingungen. Soverliert Deutschland auch einer Studie des ZEW Mannheim zufolge im Wettbewerbmit 20 anderen führenden Wirtschaftsnationen weiter an Wettbewerbsfähigkeit. Inder aktuellen Ausgabe des "Länderindex Familienunternehmen" rutscht dieBundesrepublik um vier Plätze auf den 18. Rang unter 21 Ländern ab. Diesenegativen Entwicklungen treffen auch Unternehmer in der Region Rhein-Main hart.Familienbäckerei Lohner leidet unter viel zu hohen EnergiepreisenDas unterstreicht Marc Kranz, Hauptgeschäftsführer der Familienbäckerei AchimLohner GmbH & Co. KG in Polch (Rheinland-Pfalz) . Er fügt an: "Ich forderePlanungssicherheit in der Energieversorgung! Ich möchte wissen, welcheEnergieart mir zu welchen Preisen bis 2030 zur Verfügung steht." SeinUnternehmen hat 178 Filialen zwischen den Großräumen Köln, Trier und Wiesbadenund etwa 2200 Beschäftigte.Kranz verweist auf "ein Potpourri" der Unsicherheiten: "Erst Corona, dann dieFlut an der Ahr und schließlich der Krieg gegen die Ukraine mit all seinenschrecklichen unmittelbaren Folgen und mit den mittelbaren ökonomischenAuswirkungen wie den steigenden Preisen für Rohstoffe , Grundstoffe derLebensmittelherstellung und eben auch für Energie. Und Energie ist für unsüberlebenswichtig." Die Energiepreise seien für sein Unternehmen allein imVorjahr um etwa 70 Prozent in die Höhe geschnellt.Marc Kranz wolle aber als mittelständischer Unternehmer überleben - mit demFamilienunternehmen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mitattraktiven Standorten, die Lebens- und Erlebnisqualität in unsere Dörfer undStädte bringen, betont Kranz.Mario Beck, Geschäftsführer des regionalen Energieversorgers Süwag Vertrieb AG &Co. KG in Frankfurt/Main , teilt die Ansicht von Marc Kranz: "DieseExtremausschläge sind für Mittelständler wie auch für Energieversorger extremschädlich, auf so einen Angebotsschock ist die Volkswirtschaft nichtvorbereitet." Beck ergänzt, man dürfe nicht immer nur von Ausstieg wie Kohleoder Kernkraft reden, sondern es benötige vielmehr einen massiven Ausbau dererneuerbaren Energien.Immer neue staatliche Restriktionen stoppenRené Ralf Hellmich, CEO der HPC Crane Group GmbH aus Riedstadt , trägt mitseinen Mitarbeitenden und Großkranen dazu bei, dass bei schweren Lkw-Unfällenschnell geholfen werden kann oder bei Großbaustellen die Arbeiten zügigvorangehen. Leider derzeit nicht umsetzbar, wie er feststellt: "Ich möchte, dassDeutschland funktioniert und nicht kollabiert! Um dieses Land am Laufen zuhalten, muss ich wieder - so wie bisher - mit meinen Autokranen zukalkulierbaren Bedingungen zur Stelle sein, wenn die Krane benötigt werden. Dochseit Mitte 2022 kann ich Krane nicht mehr einsetzen wie bisher, denn dieBehörden schränken die Mobilität der Krane erheblich ein."Entlastung von bürokratischen Hürden"Wir müssen die Wirtschaft und vor allem den Mittelstand von Bürokratieentlasten", fordert Christian Jöst, einer der Geschäftsführer der abrasives GmbHin Wald-Michelbach. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt und produziertmit 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Odenwald Schleifmittel sowie Schleif-und Reinigungsmaschinen für den Weltmarkt. Jöst verweist auch auf Angaben derBundesregierung, nach denen die unmittelbar vom Staat erzeugten Bürokratiekostenim Jahr 2020 den Wert von 51,39 Milliarden Euro erreicht haben.