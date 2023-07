Diese vier Techs könnten den Cybersecurity-Markt gehörig aufmischen

Durch den KI-Boom nehmen die Bedrohungen und Gefahren wie beispielsweise Ransomware-Angriffe und E-Mail-Phishing-Kampagnen zu. Die Banker gehen davon aus, dass vor allem Palo Alto Networks, Microsoft, Fortinet und Crowdstrike die Kundenaufträge im Bereich Cybersecurity – einem milliardenschweren Markt – an Land ziehen werden.

"Da generative KI eingesetzt wird, um Malware schneller als je zuvor zu erstellen und zu mutieren, sind wir der Meinung, dass dies die Notwendigkeit für überlastete Sicherheitsorganisationen, in Automatisierung zu investieren, deutlich erhöht", so die Analysten von Morgan Stanley in einer Kundenmitteilung.