Sensationell! Simbabwe erlebt Aktien-Rallye mit +800 Prozent seit Jahresbeginn!

Tatenda Nemaungwe, Aktienhändler in der simbabwischen Hauptstadt Harare, sagte dem US-Nachrichtensender Bloomberg: "All diese Simbabwe-Dollar fließen jetzt in den Aktienmarkt." Dank einer "nicht enden wollenden Hausse" verdiene er nun das Zehnfache seines früheren Gehalts von umgerechnet 1.500 US-Dollar.

Angesichts der wirtschaftlichen Probleme des Landes haben sich Ausländer weitgehend vom simbabwischen Aktienmarkt zurückgezogen und machen nur noch 15 Prozent des Handels aus. Auch die geringe Gesamtkapitalisierung des simbabwischen Aktienmarktes von nur 1,8 Milliarden US-Dollar schreckt viele ausländische Investoren ab. Zunehmend entdecken aber Simbabwes Kleinanleger die Aktien ihres Landes für sich, wie zum Beispiel den Getränkehersteller Delta Corp, den Mobilfunkanbieter Econet Wireless Zimbabwe und den Tech-Konzern EcoCash Holdings Zimbabwe.

Hasnain Malik, Schwellenlandanalyst bei einem in Dubai ansässigen Research-Unternehmen, hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass die jüngste Rallye ausländische Investoren an den Markt von Harare locken wird. Die Kursgewinne seien "ausschließlich auf die Suche nach einem Inflationsschutz und einem handelbaren Wertpapier für lokale Anleger zurückzuführen, die wenig Vertrauen in die lokale Währung haben und nur schwer an US-Dollars herankommen", so der Experte im Gespräch mit Bloomberg.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion