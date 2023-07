TXOne Networks unterzeichnet Distributionsvereinbarung mit Infinigate für die DACH-Region (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eindhoven/München (ots) - Reseller und Endkunden profitieren von neuerVertriebspartnerschaft für OT/ICS Cybersecurity-LösungenTXOne Networks (https://www.txone.com/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=press-release&utm_campaign=growth-pr-may-2023&utm_content=) , führender Anbieter vonindustriellen Cybersicherheitslösungen, vertreibt sein umfangreiches Portfoliozur Absicherung kritischer OT (Operational Technology) Systeme in derDACH-Region ab sofort über Infinigate (http://www.infinigate.com/) , den aufCybersecurity, Secure Networks und Secure Cloud spezialisiertenValue-Add-Distributor. Damit können sämtliche Produkte und Lösungen von TXOneanwenderfreundlich in Deutschland über den zu Infinigate gehörenden DistributorNuvias und in Österreich und der Schweiz direkt über die jeweilige InfinigateLandesgesellschaft bezogen werden. Unterschiedslos stehen dabei dieselbenOT-nativen Cybersicherheitslösungen zur Verfügung. Gemeinsam wollen die Partnerden Channel in der DACH-Region ausbauen, vor Ort hochwertige Services fürReseller und Endkunden bereitstellen und so für alle Arten von OT-Systemenmaximale Sicherheit bieten, Cybersecurity-Risiken minimieren und dieGeschäftskontinuität gewährleisten.Klaus Stolper, Regional Director für die DACH-Region bei TXOne Networks, ordnetdie Partnerschaft folgendermaßen ein: "TXOne hat bereits einenDistributionsvertrag mit Infinigate für die skandinavischen Länder und dieNiederlande. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir unsere erfolgreicheZusammenarbeit nun ausweiten und unsere Lösungen über Infinigate auch in derDACH-Region anbieten können. So sind wir jetzt in der Lage, unseren Kunden eineOne-Stop-Lösung für Cybersecurity zu bieten, damit sie sich auf ihr Kerngeschäftkonzentrieren können, während wir ihre OT-Anlagen zuverlässig absichern. TXOneNetworks Europe prüft auch die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Infinigate aufganz Europa."Christina Krauß, Channel Manager DACH bei TXOne Networks, ergänzt: "Dasgemeinsame Ziel von TXOne und Infinigate besteht darin, den Channel dabei zuunterstützen, OT-Systeme in der DACH-Region sicherer zu machen. Dafür werden wirdie Partnerschaft in größerem Umfang ausbauen, sodass in Zukunft noch mehrgemeinsame Kunden davon profitieren werden."Mit seiner preisgekrönten(https://www.txone.com/news/txone-wins-sc-awards-europe-2023/) OT Zero TrustMethode sorgt TXOne Networks dafür, dass Cyberattacken auf sensible OT-Netzwerkeund kritische Produktionsanlagen verhindert, beherrscht und gelöst werdenkönnen. Getreu seinem Motto "Keep the Operation Running" bietet TXOneganzheitliche Cybersecurity-Lösungen, die die Sicherheit von Lieferketten,