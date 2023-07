Lohnenswert oder zu risikoreich?

DAX - zu wenig Streuung?

Der DAX ist gerade unter deutschen Anlegern sehr beliebt. Aufgrund der Heimatnähe und hohen Medienpräsenz der Unternehmen, genießen diese in den Augen der Anleger über mehr Vertrauen als ausländische Firmen. Das Grundproblem an diesem Ansatz ist jedoch, dass Sie mit einem Investment in einen DAX-ETF Ihr Verlustrisiko auf “nur” 40 Unternehmen verteilen. Alleine die Automobilindustrie (Volkswagen), die Pharmaindustrie (Linde, BASF) und Softwareunternehmen (SAP) nehmen über 50 Prozent des gesamten Indizes ein. Die acht Unternehmen mit der größten Gewichtung nehmen ebenfalls knapp die Hälfte des Indizes ein - das ist aus Diversifikationssicht problematisch, da die Risiken zu stark auf wenige Werte konzentriert sind.

Für Anleger bedeutet das: Kursbewegungen bei wenigen Positionen können das gesamte Depot zum schwanken bringen. Mit einem Investment in den DAX setzen Anleger - anders als vermutet - nicht auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft, sondern maximal auf einen kleinen Ausschnitt. Viele große Unternehmen wie Aldi, Lidl, Bosch oder Bertelsmann sind gar nicht erst börsennotiert. Eine Diversifikation bleibt demnach aus.

Alternativen zum DAX

Eine breit gestreutere und oft gewählte Alternative zu einem DAX-ETF ist beispielsweise ein ETF auf den MSCI-World. Dieser Weltindex bildet die Wertentwicklung der 1.600 größten Unternehmen weltweit ab. Dadurch, dass damit eine Diversifikation über verschiedene Branchen und Regionen hinweg gewährleistet ist, bietet der MSCI-World ein attraktiveres Risikoprofil als der DAX.

Beim MSCI-World wird jedoch häufig kritisiert, dass dieser mit über 65 Prozent einen zu großen US-Fokus hat. Wer also wirklich auf ein globales Portfolio setzen möchte, hat mit easyfolio die Möglichkeit, in über 17.000 Wertpapiere zu investieren. Anleger mit einem Investment in eine globale Anlage sind viel breiter aufgestellt als bei einem reinen DAX-Investment. Eine breitere Diversifikation bedeutet, dass gerade in turbulenten Phasen die Kursausschläge kleiner ausfallen. Das reduziert das Stresslevel und sorgt für eine stabilere Wertentwicklung Ihres Vermögens.

Außerdem sind Unternehmen aus den USA im Vergleich zu den doch eher konservativ ausgerichteten DAX-Unternehmen wesentlich innovativer. Damit steigt auch das potenzielle Kurswachstum.

Das sollten Anleger tun

Anleger sollten sich aus unserer Sicht vom heimischen Markt entkoppeln. Wer in Deutschland bereits lebt, ist in vielerlei Hinsicht von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Aus dem Grund sollte die private Altersvorsorge regional entkoppelt werden. Mit einer breiten, globalen Diversifikation kann dies erreicht werden. Außerdem kann der Home Bias auch Rendite kosten – ein Risiko, das durch eine breite Diversifikation verringert werden kann.

Wer möchte, kann sein Weltportfolio mit einem kleinen Engagement in den deutschen Markt ergänzen. Hierbei bietet sich die sogenannte Core-Satellite-Strategie an. Eine solide Portfoliobasis (80 Prozent des Vermögens) wird um Satelliten-Bausteine (z.B. ein DAX-ETF oder einzelne Aktien) ergänzt. Damit erhält das Portfolio ein individuelles Profil - und dass, ohne die Risikostruktur zu gefährden.

Wir bei easyfolio bieten unseren Anlegern eine breite Auswahl an Portfolios an, die sich insbesondere für den langfristigen Vermögensaufbau im Rahmen der Altersvorsorge anbieten. Anleger können ihr Risikoprofil individuell festlegen und sich für eine Wunschgewichtung entscheiden. Den Rest übernehmen wir.