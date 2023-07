Wirtschaft Dax lässt am Mittag nach - Kaum Impulse am US-Unabhängigkeitstag

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start zum Mittag nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.035 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Niveau vom Handelsschluss am Montag.



Die größten Verluste gab es bei Heidelberg Materials, MTU und Mercedes-Benz. Gewinne gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Papieren von Vonovia. Es deutete sich am Mittag ein weiterhin ruhiger Handel an, da die US-Börsen aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertages geschlossen bleiben.