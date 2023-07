Rutronik zieht positives Fazit nach Teilnahme am Absolventenkongress in Stuttgart

Ispringen (ots) - Die letzten Wochen des Recruiting-Teams der Rutronik

Elektronische Bauelemente GmbH standen im Zeichen verschiedener Ausbildungs- und

Berufsmessen in ganz Deutschland. Nun fand für Rutronik am 14. Juni mit dem

Absolventenkongress in Stuttgart die vorerst letzte Veranstaltung der aktuellen

Messesaison statt und das Team zieht eine positive Bilanz.



"Wir sind stets auf der Suche nach talentierten und motivierten Absolventen, die

ihre Karriere in der Elektronikbranche starten möchten. Als eine der größten

Karrieremessen für Studierende in Deutschland war der Absolventenkongress in

Stuttgart für uns ein voller Erfolg. Wir konnten viele aufstrebende Fachkräfte

treffen und uns diesen als attraktiver Arbeitgeber präsentieren", lautet das

Fazit von Christina Gruber, Senior Director HR Management bei Rutronik.