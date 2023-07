Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Die Genossenschaftliche FinanzGruppe VolksbankenRaiffeisenbanken hat im Geschäftsjahr 2022 in einem herausfordernden Umfeldeinen konsolidierten Gewinn vor Steuern von 3,9 Milliarden Euro erwirtschaftet.Der Rückgang im Vergleich zu dem überdurchschnittlichen Ergebnis von 10,5Milliarden Euro des Jahres 2021 begründet sich im Wesentlichen auf temporärenzinsinduzierten Bewertungseffekten. Hier ist in den Folgejahren von einerWertaufholung auszugehen. Deutliches Wachstum erzielte die genossenschaftlicheFinanzGruppe 2022 im Kreditgeschäft mit einer Steigerung ihrer Bestände um 6Prozent und im Einlagengeschäft um 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit einembilanziellen Eigenkapital von 127,6 Milliarden Euro präsentiert sich diegenossenschaftliche FinanzGruppe weiterhin sehr gut kapitalisiert."Die Gruppe ist weiterhin auf Erfolgskurs. Das operative Bankgeschäft mitunseren mehr als 30 Millionen Kundinnen und Kunden hat sich auch in dieserkrisenüberlagerten Zeit gut entwickelt", sagt die Präsidentin desBundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), MarijaKolak, anlässlich der Präsentation der Zahlen. Kolak fordert zugleich besserewirtschaftspolitische und regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland undEuropa: "Die fiskalischen Herausforderungen werden absehbar noch deutlichsteigen, da die sozialen Sicherungssysteme mit Blick auf die demografischeAlterung nicht nachhaltig finanziert sind. Auch der Fachkräftemangel wird sicheher verschärfen. Reformen dürfen nicht weiter in die Zukunft verschobenwerden."Allein um in Deutschland die Treibhausgase spürbar zu senken, würden enormeInvestitionen benötigt. "Die öffentliche Hand allein wird die Investitionen abernicht stemmen können. Ökologie braucht Ökonomie und umgekehrt. Nur so kannnachhaltiges Agieren entstehen", so Kolak weiter. Der Schlüssel zurTransformation seien die privaten Investitionen. Ein starkes Signal, diese inDeutschland anzuschieben, sende das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Es nehme ersteMaßnahmen in Angriff, um den Herausforderungen der Digitalisierung und desKlimaschutzes zu begegnen und die Attraktivität des Finanzstandorts Deutschlandzu stärken.Deutliche Worte findet die BVR-Präsidentin für die Pläne der EuropäischenKommission zum Krisenmanagement für Banken. "Die Regulierung im Bankenbereichgeht nicht nur zunehmend an administrative Belastungsgrenzen, sondern auchhäufig in die falsche Richtung", so Kolak. Es fehle am Verständnis für die