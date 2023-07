Steelite International Kündigt Neues Europäisches Lager an, um Kunden Besser Bedienen zu Können

STOKE-ON-TRENT, England (ots/PRNewswire) - Steelite International, der weltweit

führende Hersteller und Anbieter von Tischsortimenten, Beleuchtungslösungen und

Buffetausstattungen für das Gastgewerbe, gab heute die Eröffnung eines neuen

Lagers in Europa bekannt. Die neue Anlage im Schiphol Logistics Park in

Rozenburg, NH wird es Steelite International ermöglichen, seine Kunden in Europa

besser bedienen zu können.



Das neue Lager, das sich über 10.000 Quadratmeter erstreckt, wird über 1.400

Artikel auf Lager haben, mit einer Stückzahl von mehr als 600.000. Die

strategische Lage des Lagers in der Nähe des Flughafens Schiphol, sowie die

direkten Straßenanbindungen in den Rest der Niederlande machen es zu einem

hervorragenden Standort für die Logistik. Die Möglichkeit, mehrere Sendungen pro

Woche zwischen britischen und EU-Lagern, sowie mehrere Versandtermine pro Woche

an Partner auf dem europäischen Festland vorzunehmen, wird die Lieferzeiten und

die Kundenzufriedenheit verbessern.