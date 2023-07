Mellau (ots) - Das Dauergrünland der Heumilchbäuerinnen und -bauern leistet

neben dem Wald einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.



Gesunde Böden spielen für den Klimaschutz und die Artenvielfalt eine immens

wichtige Rolle. "Böden sind Lebensräume für Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen.

Sie erzeugen Nahrungs- und Futtermittel, sorgen für sauberes Trinkwasser,

schützen vor Überschwemmung, speichern Kohlenstoff, Wasser und

Pflanzennährelemente und sie liefern Energie und Rohstoffe", erläutert Dr.

Andreas Bohner, Umweltökologe der HBLFA Raumberg-Gumpenstein. Böden seien in

weiten Teilen Mitteleuropas 15.000 Jahre alt und zählten damit zu den nicht

erneuerbaren Ressourcen. Ob ein Boden von hoher Qualität ist, hängt u.a. von der

Anzahl der darin lebenden Bodenorganismen, den Nährstoffen und seiner guten

Durchlüftung ab.



Einen besonders wichtigen Beitrag für gesunde Böden leisten die

Heumilchbäuerinnen und -bauern, die das Grünland als Weide- und Mahdflächen

nutzen. "Durch die schonende und standortangepasste Bewirtschaftung steigt der

Humus-Gehalt im Boden ganz natürlich - je nach Standort auf bis zu acht

Prozent", erklärt der Boden-Experte. "Dieser besonders nährstoffreiche Boden

bildet die Basis für ein gesundes Wachstum von Pflanzen, sorgt für Artenvielfalt

und sichert eine Vielzahl von biologischen und ökologischen Bodenfunktionen."





Boden: Ein effektiver CO2-SpeicherGrünland gehört durch seine hohe Bodenqualität zu den wertvollen CO2-Senken,also den Ökosystemen, die mehr Kohlenstoff aufnehmen, als sie abgeben. Dazugehören unter anderem auch der Wald und Moore. In den oberen Bodenschichtenbindet Grünland pro Hektar etwa ein Drittel mehr Kohlenstoff als Ackerböden. Inden tieferen Bodenschichten der Wiesen und Weiden wird sogar mehr Kohlenstoffgespeichert als in einem durchschnittlichen Waldboden, nämlich 196 t C/ha.Waldboden speichert im Schnitt 191 t C/ha, Ackerflächen liegen bei 149 t C/ha.Der im Boden eingelagerte Kohlenstoff kann nicht in die Erdatmosphäreentweichen, es entsteht also kein klimarelevantes CO2.Jeder Hektar hilft dem Klima"Für lange Zeit wurde der Boden als eine unerschöpfliche Ressource betrachtet,die selbstverständlich und im Überfluss vorhanden ist", so Bohner. DieseSichtweise führe dazu, dass jährlich riesige Flächen unwiederbringlich verlorengehen. "Leider wird bei der Raumplanung nicht darauf geachtet, ob Boden vonhoher oder weniger guter Qualität verbaut und versiegelt wird", ergänzt AndreasBohner.Dies hat Folgen: Böden in schlechtem Zustand können nicht nur weit weniger CO2speichern, sie sind auch nicht so widerstandsfähig, wenn es zu Überschwemmungenoder Dürreperioden kommt. Gleichzeitig geht mit dem Verlust von Böden wertvoller