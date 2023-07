Europäische Kommission erteilt bedingte Marktzulassung für LYTGOBI-Tabletten von Taiho zur Behandlung von Erwachsenen mit Cholangiokarzinom

ZUG, Schweiz, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Taiho Oncology Europe GmbH und Taiho Pharmaceutical Co. Ltd. gaben heute bekannt, dass die Europäische Kommission (European Commission) die bedingte Zulassung für LYTGOBI (Futibatinib) als Monotherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Cholangiokarzinom (CCA) mit Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 2 (FGFR2) Fusion oder Umlagerung erteilt hat, die nach mindestens einer vorherigen systemischen Therapie fortgeschritten sind.

CCA ist ein aggressiver Krebs der Gallengänge in der Leber. Diese Krankheit ist zwar selten – in Europa werden etwa 6.000-8.000 Menschen mit CCA1 diagnostiziert – geht aber mit schlechten Ergebnissen einher und nimmt weltweit zu2, was den Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten unterstreicht.

„Heute ist ein wichtiger Tag für aktuelle und zukünftige Patienten mit CCA sowie für die Gesundheitsdienstleister, die sie behandeln", sagte Peter Foertig, MD, Vizepräsident, Medical Affairs, Taiho Oncology Europe „LYTGOBI ist ein oral verabreichtes, molekular zielgerichtetes Medikament, das für Patienten, die sich einer CCA-Behandlung unterziehen, klinisch bedeutsame Ergebnisse liefern könnte,"

ergänzte John Bridgewater, MD, PhD, Prüfarzt und Hauptautor der kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten FOENIX*-CCA2-Zulassungsstudie: „FGFR2-Fusionen/Umlagerungen sind eine der häufigsten behandelbaren Veränderungen bei CCA. Als irreversibel bindender FGFR-Inhibitor zielt LYTGOBI auf einzigartige Weise auf den FGFR ab und bietet neue Hoffnung bei einer Krankheit, die für mich zu den größten Herausforderungen meiner Karriere gehört." Professor Bridgewater ist ein klinischer Forscher und medizinischer Onkologe amUniversity College London Cancer Institute and University College London Hospitals NHS Foundation Trust.

Die bedingte Marktzulassung der Europäischen Kommission (European Commission) für LYTGOBI basiert auf den Daten der bereits erwähnten FOENIX-CCA2-Studie, einer globalen Open-Label-Studie, in der 103 Patienten mit inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem intrahepatischem (innerhalb der Gallengänge der Leber) CCA mit FGFR2-Genumlagerungen, einschließlich Fusionen, untersucht wurden.