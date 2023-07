Abnehmen im Handumdrehen – Diätpillen von Novo Nordisk

Aus Alt mach Neu

Im Frühjahr 2018 wurde das Medikament Ozempic erstmals auf dem US-amerikanischen Markt eingeführt. Ursprünglicher Zweck dieses Medikaments des dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk war die Behandlung von Erwachsenen, welche unter Diabetes Typ-2 leiden. Dabei sollte es insbesondere im Rahmen einer laufenden Diät sowie bei körperlicher Aktivität zur Anwendung kommen. Der Hauptwirkstoff des Medikaments heißt Semaglutid und ermöglicht eine bessere Kontrolle des Blutzuckerspiegels. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Effekt, den Semaglutid mit sich bringt. Es steigert das Sättigungsgefühl und reduziert den Appetit. Mit Wegovy brachte Novo Nordisk 2021 eine weitere Semaglutid-Spritze auf den Markt, die sich durch eine höhere Wirkstoffkonzentration von dem Vorgänger unterscheidet. Wegovy ist im Gegensatz zu Ozempic nicht für Diabetiker, sondern im Allgemeinen für übergewichtige bzw. adipöse Personen als Hilfe zum Abnehmen vorgesehen.

Da sich damit jedoch auch bei normal gewichtigen Menschen mit den beiden Medikamenten schnellere Abnehmerfolge erzielen lassen, entstand ein regelrechter Hype um diese Produkte. Auch Prominente wie Kim Kardashian und sogar Elon Musk sind von Novo Nordisks Produkten überzeugt. Im Oktober 2022 bezeichnete letzterer Wegovy als Geheimnis seiner Gewichtsabnahme. Der Einsatz der Arzneimittel entgegen der auf dem Etikett angegeben Verwendung, sogenannter „Off-Label-Use“, blieb jedoch nicht ohne Folgen. Denn die Nachfrage war zwischenzeitlich so groß, dass es zu Lieferengpässen kam. Folglich hatten Diabetes-Patienten Schwierigkeiten, an Ozempic-Spritzen zu kommen. Dieses Problem wurde zwischenzeitlich jedoch wieder behoben.

Vor kurzem stellte Novo Nordisk nun ein neues Produkt aus dieser Reihe vor, das noch dieses Jahr in den USA in Zulassung gehen soll. Das neue Medikament soll, ähnlich wie Wegovy, übergewichtigen Personen beim Abnehmen helfen. Dieses Mal handelt sich jedoch nicht um eine Spritze, sondern um eine Tablette. Durch die leichtere Einnahme sollen so neue Patientengruppen erschlossen werden. Doch auch die Zahl an „Off-Label-Usern“ könnte sich dadurch deutlich erhöhen. In jedem Fall könnte sich der Diätpillen-Markt für das dänische Pharmaunternehmen als durchaus lukrativ erweisen. Diese potenzielle Chance erkennen auch die Wettbewerber Pfizer und Eli Lilly. Pfizer-CEO Albert Bourla prognostiziert ein Umsatzpotential von bis zu 90 Milliarden Euro, weshalb sein Unternehmen ebenfalls an einem derartigen Medikament arbeitet. Eli Lilly scheint in der Entwicklung einer Diät-Tablette schon etwas fortgeschrittener zu sein. Eine Studie des Unternehmens zum Wirkstoff Orfoglipron führte bei den Probanden über einen Zeitraum von 36 Wochen zu einer Gewichtsreduktion von fast 15 Prozent. Dies verdeutlicht, dass sich Novo Nordisk in Zukunft gegen den amerikanischen Wettbewerb behaupten muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Die Nachfrage von Patientenseite für derartige Produkte könnte sich in Zukunft noch verstärken. Schätzungen zufolge leiden aktuell rund 14,2 Prozent aller Erwachsener weltweit an Adipositas. Bis 2030 sollen es bereits an die 20 Prozent sein.

Der Pharmariese aus Dänemark

Novo Nordisk ist hinsichtlich der Marktkapitalisierung eines der wertvollsten Unternehmen weltweit. Dies erreichte das Unternehmen vor allem durch seine starke Position im Markt für Diabetes-Medikamente. Laut eigener Aussage deckt das Unternehmen 50 Prozent des weltweiten Insulinbedarfs ab. Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass im zurückliegenden Geschäftsjahr 88 Prozent des Umsatzes auf die Sparte „Diabetes and Obesity care“ (dt. Diabetes- und Adipositasbehandlung) fielen. Im Vergleich zu den Vorjahren konnte Novo Nordisk im Jahr 2022 den Umsatz und Gewinn weiter steigern. Auch im letzten Quartalsbericht, der Anfang Mai veröffentlich wurde, meldete das Unternehmen einen Anstieg des Umsatzes um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ob sich dieser positive Trend fortsetzt oder mithilfe der neuen Diätpille sogar verstärkt wird, bleibt offen.